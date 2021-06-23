Бегуны Аплачкина и Никитин стали первыми победителями чемпионата России в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Воронежская бегунья Светлана Аплачкина стала обладательницей первой золотой медали чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах на дистанции 5 000 метров. У мужчин на этой дистанции первенствовал Владимир Никитин, установивший личный рекорд.

Аплачкина, имеющая нейтральный статус, показала результат 15 минут 56,77 секунды. Второе место заняла Екатерина Ишова (15.58,00), третьей финишировала Любовь Павленко (15.58,20). Никитин победил с результатом 13.17,03. Второе место занял Анатолий Рыбаков (13.21,90), третье - Евгений Кунц (13.33,94).

Олимпийский норматив в женском беге на 5 000 метров равен 15 минут 10 секунд, у мужчин - 13.13,50. Ни одному из российских спортсменов пока не удалось их выполнить.

29-летний Никитин, выступающий за Москву и Пермский край, имеет выполненный олимпийский норматив на дистанции 1 500 метров. Спортсмен пока не получил нейтрального статуса, дающего возможность выступать на международных стартах.