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WTA

Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истборне

В матче второго круга россиянка победила представительницу Польши Игу Швёнтек
Дарья Касаткина EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
Дарья Касаткина
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 23 июня. Россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истборне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу 24-летней россиянки. Швёнтек была посеяна на турнире под четвертым номером. В четвертьфинале Касаткина встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Касаткина занимает 34-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона в 2018 году.

Турнир в Истборне завершится 26 июня. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс.

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