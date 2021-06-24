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Кубок Америки по футболу

Сборная Перу сыграла вничью с командой Эквадора в матче Кубка Америки по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2
Кристиан Куэва (Перу) и Джегсон Мендес (Эквадор) EPA-EFE/Fernando Bizerra Jr
Описание
Кристиан Куэва (Перу) и Джегсон Мендес (Эквадор)
© EPA-EFE/Fernando Bizerra Jr

ТАСС, 24 июня. Сборная Перу сыграла вничью со счетом 2:2 с командой Эквадора в матче группы B на Кубке Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Автоголом отметился перуанец Ренато Тапиа (23-я минута), также мяч забил эквадорец Айртон Пресьядо (45+3). У перуанцев отличились Джанлука Лападула (49) и Андре Каррильо (54).

В турнирной таблице группы B лидирует сборная Бразилии (6 очков), далее идут команды Колумбии (4), Перу (4), Эквадора (2), Венесуэлы (2). В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из двух групп. Финал турнира пройдет 10 июля.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

Теги
Кубок Америки по футболу
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