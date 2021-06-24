"Атланта" обыграла "Милуоки" в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, на счету которого 48 очков и 11 передач. Дабл-даблы оформили его одноклубники Джон Коллинз (23 очка + 15 подборов) и Клинт Капела (12 очков + 19 подборов), а также баскетболист "Милуоки" Яннис Адетокунбо (34 очка + 12 подборов).

ТАСС, 24 июня. "Атланта" на выезде обыграла "Милуоки" со счетом 116:113 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Атланты". Второй матч состоится 26 июня в Милуоки.

По итогам регулярного чемпионата "Милуоки" занял третье место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

В другом полуфинале встречаются "Лос-Анджелес Клипперс" и "Финикс", который ведет в серии со счетом 2-0.