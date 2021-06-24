Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев вошел в состав российской команды на Игры

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Определен состав российской команды по вольной борьбе на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

В состав команды вошли Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Сергей Козырев (до 125 кг).

Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года, четырехкратным чемпионом мира и Европы. Угуев, Рашидов и Сидаков - двукратные чемпионы мира, Найфонов - трехкратный чемпион Европы.

Турнир по борьбе на Олимпиаде пройдет с 31 июля по 8 августа.