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Летние олимпийские виды спорта

Поздняков: Международная федерация фехтования имеет высокие критерии соответствия МОК

Организация успешно справляется с задачей не сократить олимпийскую программу в фехтовании
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международная федерация фехтования (FIE) под руководством Алишера Усманова в непростое для этого вида спорта время полностью соответствует высоким критериям Международного олимпийского комитета в плане программы Игр. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Усманов возглавляет FIE с декабря 2008 года.

"Хотел бы отметить работу главы FIE и Усманова: в непростых условиях, когда вся программа Игр ужимается, фехтование показывает высокие критерии в соответствии требований МОК, что позволяет не сокращать программу на Играх. Этим могут похвастаться 15% организаций. Приятно, что в тесном сотрудничестве нам удается решать очень многие вопросы, в том числе по материально-техническому обеспечению", - сказал Поздняков.

Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.

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