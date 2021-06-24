Поздняков: Международная федерация фехтования имеет высокие критерии соответствия МОК

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международная федерация фехтования (FIE) под руководством Алишера Усманова в непростое для этого вида спорта время полностью соответствует высоким критериям Международного олимпийского комитета в плане программы Игр. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Усманов возглавляет FIE с декабря 2008 года.

"Хотел бы отметить работу главы FIE и Усманова: в непростых условиях, когда вся программа Игр ужимается, фехтование показывает высокие критерии в соответствии требований МОК, что позволяет не сокращать программу на Играх. Этим могут похвастаться 15% организаций. Приятно, что в тесном сотрудничестве нам удается решать очень многие вопросы, в том числе по материально-техническому обеспечению", - сказал Поздняков.

Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.