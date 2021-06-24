Мамедов считает, что фильм о фехтовании "На острие" получился эмоциональным

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Фильм о фехтовании "На острие" получился эмоциональным, но в реальности таких всплесков эмоций не было. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Премьера фильма "На острие" состоялась в ноябре 2020 года. В основе сюжета лежит реальная история противостояния Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

"Фильм получился эмоциональным, я скромно прятался [на показе] от взгляда [Софьи] Великой, прятал свою слезу, - сказал Мамедов. - У нас в принципе таких эмоциональных всплесков, что в фильме, не было. Победы были, но без таких шероховатостей".

"Что касается узнаваемости, то и Яна [Егорян], и Соня были и есть узнаваемы, это толчок для популяризации нашего вида спорта. У детей будет желание заниматься нашим видом спорта", - добавил Мамедов.