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Олимпиада в Токио

Тренер сборной России по фехтованию рассказал о процессе вакцинации в команде

Часть команды, у которой нет наличия антител, привилась от коронавируса

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Члены российской команды по фехтованию, которые не имеют антител, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

"Все, кто мог вакцинироваться, - вакцинировались, - сказал Мамедов. - Но у многих высокий уровень антител класса G, по показаниям Федерального медико-биологического агентства им вакцинироваться не надо. Как это подействует на их возможности, мы не знаем".

Олимпийский турнир по фехтованию состоится с 24 по 31 июля.

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