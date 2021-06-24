Футболисты Баринов и Жемалетдинов присоединятся к "Локомотиву" в начале второго сбора

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов вернутся в расположение московского "Локомотива" после выступления на чемпионате Европы по футболу в начале второго сбора железнодорожников. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы 21 июня, проиграв в заключительном туре группового этапа команде Дании со счетом 1:4. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в квартете. Первый сбор "Локомотив" проходит с 14 по 28 июня в австрийском Бад-Клайнкирххайме. Второй сбор состоится в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля.

"Жемалетдинов и Баринов должны присоединиться к команде в начале второго сбора", - сказал Бедарев.

Баринов принял участие в матчах национальной команды против сборных Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). Жемалетдинов провел игры с финнами и датчанами.

"Локомотив" по итогам сезона-2020/21 занял третье место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и стал обладателем кубка страны, получив право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.