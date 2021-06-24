Сорокин: сборные Словакии и Финляндии остались довольны условиями в Петербурге на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборные Словакии и Финляндии, которые базировались в Санкт-Петербурге во время группового этапа чемпионата Европы по футболу, остались довольны созданными для них условиями. Об этом сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин на пресс-конференции по итогам группового этапа.

"На наших двух тренировочных базах были сборные Словакии и Финляндии, к сожалению, уже покинувшие нас, но покинувшие с очень хорошими отзывами. А сборная Финляндии даже сказала, что они у нас были, как у Христа за пазухой", - сказал Сорокин.

Он отметил, что итоги турнира будут подводить позже, однако, по его мнению, групповой этап прошел хорошо.

Словаки тренировались на базе футбольного клуба "Зенит" в Петербурге. Финны заняли базу в Зеленогорске. Обе команды не вышли в плей-офф группового этапа.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.