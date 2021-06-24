Фан-зону в Петербурге с начала Евро-2020 посетили около 150 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Посещаемость фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге составила с начала турнира порядка 150 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, отметив, что это по объективным причинам существенно меньше, чем во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"У нас есть понимание, что с момента начала чемпионата общее количество зрителей, которые посетили фан-зону, составило примерно 150 тысяч человек. Это цифра относительно небольшая. В прошлый раз на чемпионате мира единовременно присутствовали на этой же фан-зоне примерно 13 тысяч человек, сегодня эта цифра - 3 тысячи, до ограничений - 5 тысяч", - сказал он.

Фан-зоны в Петербурге с 11 июня открылись на Конюшенной площади и у спорткомплекса "Юбилейный". Также зону просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади планируют открыть с 2 июля. Изначально на Конюшенной площади разрешалось присутствие 5 тыс. зрителей, но после усиления мер санитарной безопасности в городе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 с 20 июня число посетителей фан-зоны на Конюшенной ограничили до 3 тыс. человек, на территории тематического парка в "Юбилейном" - до 1 тыс. человек. На Дворцовой площади в зоне публичного просмотра смогут присутствовать 3 тыс. человек.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге прошли шесть матчей групповой стадии турнира. 2 июля стадион примет четвертьфинальную встречу, в которой сыграют победители матчей Франция - Швейцария и Хорватия - Испания.