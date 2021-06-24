Состав сборной России по дзюдо на Олимпийские игры объявят 29 июня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Состав сборной России по дзюдо на летние Олимпийские игры в Токио будет объявлен 29 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования по дзюдо - с 24 по 31 июля.

Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.