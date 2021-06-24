Пятая ракетка мира Доминик Тим пропустит Уимблдон из-за травмы

ТАСС, 24 июня. Австрийский теннисист Доминик Тим не примет участия в Уимблдоне из-за травмы запястья. Об этом спортсмен сообщил в Instagram .

Тим получил травму запястья во время матча второго круга турнира в Мальорке с французом Адрианом Маннарино. Австриец прошел дополнительное обследование в Барселоне, по результатам которого стало понятно, что спортсмен также будет вынужден пропустить турниры в Гамбурге и Гштааде.

"Я сделаю все, что говорят врачи, чтобы восстановиться как можно скорее. Они проинформировали меня о том, что я могу пропустить несколько недель, но я сделаю все возможное, чтобы завершить восстановление от травмы раньше срока, - написал Тим. - Мне очень жаль сниматься с трех ближайших турниров, что были в моем календаре, для меня это очень важные турниры. Я ценю поддержку болельщиков в эти трудные моменты".

Ранее Тим заявил, что принял решение отказаться от Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

Тиму 27 лет, он является пятой ракеткой мира. На его счету 17 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. В 2020 году он выиграл US Open.