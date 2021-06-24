Винер-Усманова считает, что Александра Солдатова могла бы стать хорошим тренером

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова обладает необходимым набором качеств, чтобы стать успешным тренером. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Солдатова объявила о завершении карьеры в декабре 2020 года.

"Если она захочет быть тренером, я ее приму с распростертыми объятиями. Потому что эта девочка обладает харизмой и всеми законами, которые нужны в художественной гимнастике", - сказала Винер-Усманова.

Солдатова побеждала на чемпионате мира в упражнении с лентой (2018) и трижды в командном зачете (2014, 2015, 2018), также на ее счету три золотые медали чемпионатов Европы в команде (2015, 2017, 2019). Инстаграм-аккаунт спортсменки насчитывает 447 тыс. подписчиков.