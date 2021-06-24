Сергей Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 м с барьерами

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стал победителем чемпионата России. Соревнования проходят в Чебоксарах.

30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 13,37 секунды. Вторым стал Константин Шабанов (13,90), третьим - его брат Филипп Шабанов (13,96).

Ранее в четверг в полуфинальном забеге Шубенков показал лучший результат сезона в Европе (13,24).

Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. В конце января спортсмен сообщил, что получил письмо от независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещенного вещества.

Для участия в Олимпийских играх Шубенкову, имеющему выполненный олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус, который у него в настоящее время отсутствует.

Шубенков является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 метров с барьерами. В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики он был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях выступал под нейтральным статусом и дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2017, 2019).