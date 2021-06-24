Сидорова считает, что не прыгнула высоко в Чебоксарах из-за ошибки организаторов

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова считает, что не смогла показать более высокий результат на первенстве страны в Чебоксарах из-за технической ошибки организаторов. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Сидорова стала чемпионкой России 2021 года с результатом 4,75 метра, второе место заняла Полина Кнороз (4,65 м), третье - Ирина Иванова (4,55 м).

"Были проблемы с сектором, поэтому у меня ничего не получалось. Я расстроилась, хотя прыжки были хорошие и состояние. Но шест упирался в стенку сектора и останавливался. Надо было просто подвинуть сектор на 10 сантиметров, и все бы было в порядке", - считает Сидорова.

Организаторы соревнований неправильно, по мнению спортсменки, установили "корыто", в которое попадает шест при отталкивании спортсмена от земли.

"А так зрители поддерживают, я бегу и все правильно делаю. Это выбило меня из колеи, очень обидно", - призналась спортсменка.

Сидорова рассчитывает до Олимпийских игр выступить в начале июля на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. "Потом будет еще один старт, но пока не знаю, когда", - рассказала спортсменка. Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.