{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: "Интер" и "Аталанта" проявляют интерес к футболисту "Краснодара" Вильене

Нидерландскому полузащитнику 26 лет, он выступает за российский клуб с 2019 года
Тони Вильена Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Тони Вильена
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 24 июня. Итальянские футбольные клубы "Интер" и "Аталанта" заинтересованы в приобретении полузащитника российского "Краснодара" Тони Вильены. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, руководство "Интера" уже связывалось с "Краснодаром", клуб намерен арендовать нидерландского футболиста с опцией последующего выкупа. "Аталанта" также рассматривает вариант с арендой Вильены, но не связывалось с представителями футболиста.

По данным портала Transfermarkt, контракт нидерландца с краснодарским клубом действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость составляет €9 млн.

Вильене 26 лет, он выступает за "Краснодар" с 2019 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 играх за российскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Теги
Российский футбол
Матч за мировую шахматную корону
Дворкович: FIDE стремится унифицировать отбор на матч за мировую корону у мужчин и женщин
По мнению президента Международной шахматной федерации, появление Гран-при в календаре женских соревнований дало возможность ведущим спортсменкам постоянно находиться в турнирной борьбе
Дворкович: FIDE стремится унифицировать отбор на матч за мировую корону у мужчин и женщин
Читать полностью