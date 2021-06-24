СМИ: "Интер" и "Аталанта" проявляют интерес к футболисту "Краснодара" Вильене

ТАСС, 24 июня. Итальянские футбольные клубы "Интер" и "Аталанта" заинтересованы в приобретении полузащитника российского "Краснодара" Тони Вильены. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, руководство "Интера" уже связывалось с "Краснодаром", клуб намерен арендовать нидерландского футболиста с опцией последующего выкупа. "Аталанта" также рассматривает вариант с арендой Вильены, но не связывалось с представителями футболиста.

По данным портала Transfermarkt, контракт нидерландца с краснодарским клубом действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость составляет €9 млн.

Вильене 26 лет, он выступает за "Краснодар" с 2019 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 играх за российскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.