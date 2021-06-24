Сестры Аверины рассказали, что выступление в шоу позволило им еще раз прогнать программы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Участие в гала-шоу звезд оперы и спорта позволило гимнасткам Арине и Дине Авериным еще раз прогнать свои программы перед Олимпийскими играми. Об этом спортсменки рассказали ТАСС.

Гала-шоу прошло в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

"Мы выступали раньше вместе на гала-концертах, номер состоит из меня и Ариши, это не первый раз, что мы выступаем вместе, но это первый раз, когда мы выступаем под живую музыку, под оркестр", - сказала Дина Аверина.

Арина Аверина отметила, что они с сестрой немного сменили обстановку. "Мне кажется, мы просто зарядились какой-то немного другой энергией, Я думаю, что со зрителями другие ощущения, нежели когда выступаешь, а в зале пусто. Это совершенно другие эмоции и другие ощущения были, мы лишний раз прогнали все свои упражнения - это во-первых, немного сменили обстановку и теперь продолжим дальше готовиться, дай бог, к Олимпийским играм".

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.