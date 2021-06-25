"Монреаль" впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли

В составе "Монреаля" отличились Ши Уэбер (15-я минута), Коул Кофилд (30), Арттури Лехконен (62), российский защитник команды Александр Романов не попал в заявку на игру. У "Вегаса" шайбы забросили Райлли Смит (15), Алек Мартинес (42).

ТАСС, 25 июня. "Монреаль" дома в овертайме со счетом 3:2 обыграл "Вегас" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли. В сезоне-1992/93 канадская команда выиграла трофей, в решающей серии обыграв "Лос-Анджелес" (4-1).

В финальной серии "Монреаль" встретится с победителем пары "Нью-Йорк Айлендерс" - "Тампа" (3-3 в серии).

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Вегас" стал вторым в Западном дивизионе. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходил внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

В первом раунде плей-офф "Монреаль" обыграл "Торонто" (4-3), клубы встретились в Кубке Стэнли впервые за 42 года. Во втором раунде команда под руководством Доминика Дюшарма, который стал главным тренером по ходу сезона, сменив Клода Жюльена, победила "Виннипег" (4-0). "Вегас" сначала обыграл "Миннесоту" (4-3), а затем - победителя регулярного чемпионата "Колорадо" (4-2).

10 лет спустя

"Монреаль" стал первой канадской командой за 10 лет, вышедшей в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2010/11 "Ванкувер" в решающей серии проиграл "Бостону" (3-4).