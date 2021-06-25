Российский арбитр Карасев рассудит матч 1/8 финала чемпионата Европы Нидерланды - Чехия

ТАСС, 25 июня. Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром встречи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Его ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать англичане Стюарт Аттуэлл, Крис Кавана, Ли Бетс, а также поляк Павел Гиль, резервным арбитром будет француженка Стефани Фраппар.

Встреча пройдет 27 июня в Будапеште (начало - 19:00 мск).

До этого Карасев работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия - Северная Македония (3:1). В роли главного арбитра он дебютировал во втором туре, отработав встречу группы A между командами Италии и Швейцарии (3:0). В третьем туре он обслуживал матч группы F между сборными Германии и Венгрии (2:2).

Последний раз российский арбитр работал в матче плей-офф чемпионата Европы в 2004 году, тогда Валентин Иванов обслуживал четвертьфинальную встречу между сборными Чехии и Дании (3:0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.