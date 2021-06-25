УЕФА проведет расследование по дискриминации на матче между сборными Германии и Венгрии

ТАСС, 25 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование в отношении потенциальных дискриминационных инцидентов на матче группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча прошла 23 июня в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2. Перед стартовым свистком во время исполнения гимна Венгрии на поле выбежал болельщик с радужным флагом в футболке немецкой сборной.

"УЕФА в соответствии со статьей дисциплинарного регламента проведет расследование в отношении потенциальных дискриминационных инцидентов, произошедших на футбольной арене в Мюнхене во время матча группового этапа Евро между сборными Германии и Венгрии", - говорится в заявлении.

Перед матчем немцы решили поддержать ЛГБТ-сообщество радужной подсветкой стадиона в Мюнхене в ответ на принятый венгерскими властями закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. УЕФА запретил акцию.