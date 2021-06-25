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Формула-1

Гран-при Турции заменит этап в Сингапуре в календаре сезона "Формулы-1"

Соревнования пройдут 1-3 октября
© EPA-EFE/Ozan Kose

ТАСС, 25 июня. Этап в Турции заменит Гран-при Сингапура в календаре сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Гран-при Турции состоится 1-3 октября. Об отмене этапа в Сингапуре из-за коронавируса было объявлено в начале июня.

Ранее планировалось, что Гран-при Турции заменит отмененный этап в Канаде, однако коронавирусные ограничения в стране не позволили организаторам провести соревнования в Стамбуле 11-13 июня.

Календарь нынешнего сезона по-прежнему включает в себя рекордные 23 гонки. Восьмой этап проходит в Австрии с 25 по 27 июня.

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