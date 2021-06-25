Матыцин заявил о готовности к обмену опытом с Германией в части проведения Универсиады

ТАСС, 25 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин обсудил с послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром перспективы дальнейшего сотрудничества стран в области спорта. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Рабочая встреча состоялась 24 июня. Матыцин предложил расширить взаимодействие стран в области студенческого спорта, спортивной науки, а также спорта высших достижений. Стороны обсудили вопросы профессиональной подготовки кадров, развития массового спорта и недопустимости применения допинга.

На встрече также была затронута тема влияния пандемии на спорт. "Пандемия доказала, что основные ценности - это здоровье человека, прямое общение и консолидация общества", - заявил Матыцин.

Принимая во внимание, что в 2025 году Германия примет Всемирную летнюю универсиаду, Министр выразил готовность к обмену опытом в части проведения Всемирных студенческих игр.

Матыцин выразил готовность к обмену опытом в части проведения Универсиады, которая в 2023 году пройдет в Екатеринбурге, а в 2025 году - в Германии.

В завершении встречи Матыцин пожелал сборной Германии больших успехов на чемпионате Европы по футболу.