Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22

ТАСС, 25 июня. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" примет участие в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Всего в состав участников войдут 32 команды, четыре из которых попадут на турнир через квалификационный раунд. Из российских команд в квалификации сыграет пермская "Парма".

Турнир начнется 13 сентября с квалификационных раундов, старт регулярного сезона запланирован на 4 октября.

Лига чемпионов - клубное европейское соревнование, проводящееся под эгидой Международной федерации баскетбола. Является третьим по силе еврокубковым турниром после Евролиги и Еврокубка.

Действующим победителем Лиги чемпионов является испанский "Сан-Пабло Бургос". "Финал восьми" турнира прошлого сезона проходил в Нижнем Новгороде.