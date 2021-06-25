Кулагин стал баскетболистом петербургского "Зенита"

ТАСС, 25 июня. Российский защитник Дмитрий Кулагин подписал контракт с петербургским баскетбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год. Кулагин выступал за клуб с 2014 по 2015 год.

"Я очень рад вернуться в петербургский баскетбол, к высоким целям, дружному коллективу, прекрасному городу и, конечно же, ярким и активным болельщикам, - сказал Кулагин. - Впереди много работы, длинный и интересный сезон, спасибо тренеру и руководству клуба за приглашение".

Помимо "Зенита", Кулагин выступал за "Нижний Новгород", подмосковный "Триумф", самарские "Крылья Советов", краснодарский "Локомотив-Кубань" и московский ЦСКА, в составе которого стал победителем Евролиги 2016 года. В составе сборной России он стал чемпионом Универсиады в Казани (2013).