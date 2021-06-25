Чемпионат мира по тхэквондо перенесли на 2022 год

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мировое первенство по тхэквондо перенесено с 2021 на 2022 год. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Турнир должен был пройти в мае, потом он был перенесен на 11-16 октября.

"17 июня состоялся совет Всемирной федерации тхэквондо, и в связи с тем, что правительство Китая из-за эпидемиологической ситуации отказало в проведении в этом году чемпионата мира, было принято решение провести его в 2022 году. О точных сроках будет известно в октябре", - сказал Иванов.

"Безусловно, мы готовились, в том числе и к этому старту, была запланирована отдельная подготовка. Для многих спортсменов это важный старт. Мы 17 июня находились в Болгарии, когда пришла эта информация, состав был определен на 90%. Но главный старт - Олимпийские игры. В этой ситуации сейчас находятся все тхэквондисты, не только мы", - добавил он.