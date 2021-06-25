В "Росгонках" рассказали, почему в календаре "Формулы-1" нет флага России

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие российского флага в календаре чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Об этом ТАСС рассказали в АНО "Росгонки".

"Как сказано в официальном разъяснении FIA [Международная автомобильная федерация], изображение флага или государственный герб не могут быть размещены на любом из публичных носителей на официальных объектах или других территориях, контролируемых FIA или организатором соревнований. Вместе с тем это ограничение не касается болельщиков, которые могут использовать российский флаг на любом из объектов, где проводятся соревнования FIA. Cамое главное, что этап "Формулы-1" в России состоится, и мы ждем наших болельщиков в самый разгар бархатного сезона в Сочи", - сообщили в "Росгонках".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх невозможно использование государственных флага и гимна РФ.

Гран-при России пройдет на автодроме Олимпийского парка в Сочи 24-26 сентября.