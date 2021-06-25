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Формула-1

В "Росгонках" рассказали, почему в календаре "Формулы-1" нет флага России

В обновленной версии напротив Гран-при Сочи вместо триколора изображен белый прямоугольник
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие российского флага в календаре чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Об этом ТАСС рассказали в АНО "Росгонки".

В пятницу "Формула-1" опубликовала обновленный календарь этапов на текущий сезон, напротив Гран-при Сочи вместо флага России изображен белый прямоугольник.

"Как сказано в официальном разъяснении FIA [Международная автомобильная федерация], изображение флага или государственный герб не могут быть размещены на любом из публичных носителей на официальных объектах или других территориях, контролируемых FIA или организатором соревнований. Вместе с тем это ограничение не касается болельщиков, которые могут использовать российский флаг на любом из объектов, где проводятся соревнования FIA. Cамое главное, что этап "Формулы-1" в России состоится, и мы ждем наших болельщиков в самый разгар бархатного сезона в Сочи", - сообщили в "Росгонках".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх невозможно использование государственных флага и гимна РФ.

Гран-при России пройдет на автодроме Олимпийского парка в Сочи 24-26 сентября.

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