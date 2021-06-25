Черчесов 29 июня отчитается за выступление сборной России на Евро

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 29 июня выступит на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с докладом о выступлении команды на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций организации.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Ранее неудовлетворительным результат команды признали министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков.