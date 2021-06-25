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Евро-2020

Черчесов 29 июня отчитается за выступление сборной России на Евро

Команда заняла последнее место в группе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 29 июня выступит на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с докладом о выступлении команды на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций организации.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Ранее неудовлетворительным результат команды признали министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков.

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Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020Дюков, Александр ВалерьевичМатыцин, Олег Васильевич
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