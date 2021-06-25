Акименко стал первым в прыжках в высоту на чемпионате России

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Михаил Акименко победил в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Чебоксарах.

Спортсмен показал результат 2,33 м, вторым стал Илья Иванюк (2,31 м), третьим - Никита Анищенков (2,28 м).

В женских соревнованиях в тройном прыжке победила Екатерина Конева (14,69 м), второй стала Дарья Нидбайкина (14,30 м), третьей - Наталья Евдокимова (13,95 м). В женском метании молота золотая медаль досталась Софье Палкиной (70,41 м), серебряная награда у Елизаветы Царевой (69,51), бронзовая - у Анастасии Шкуратовой (61,19). Алена Гордеева победила в толкании ядра (17,66 м), второй стала Снежана Трофимец (17,04), третьей - Анна Авдеева (17,00).

Алексей Федоров праздновал победу в тройном прыжке (16,61 м), второе место занял Александр Юрченко (16,41), третье - Кирилл Коваленко (16,26). В метании молота первым стал Андрей Романов (75,25 м), за ним расположились Валерий Пронкин (74,72 м) и Илья Терентьев (73,17 м).

В женском забеге на 400 м победу праздновала Полина Миллер (50,98), второй к финишу пришла Антонина Кривошапка (51,32), третьей - Алена Мамина (52,52), у мужчин первенствовал Максим Федяев (45,73), за ним финишную линию пересекли Савелий Савлуков (46,07) и Кирилл Лямин (46,47).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.