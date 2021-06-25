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Евро-2020

Манчини отметил агрессивную манеру игры сборной Австрии перед матчем Евро

Матч 1/8 финала Италия - Австрия состоится 26 июня в Лондоне

ТАСС, 25 июня. Футболистам сборной Италии будет тяжело в матче 1/8 финала чемпионата Европы, так как австрийцы обладают хорошей техникой и играют в агрессивной манере. Такое мнение высказал главный тренер итальянцев Роберто Манчини, комментарий которого приводит Sky Sport Italia.

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Матч между сборными Италии и Австрии пройдет 26 июня в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

"Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч. Сборная Австрии играет в агрессивной манере, - сказал Манчини. - У них есть большое количество техничных футболистов, которые могут взять игру на себя. Все футболисты сборной Италии находятся в отличной форме и готовы принять участие в предстоящем матче".

Итальянцы заняли первое место в группе A, набрав 9 очков. Австрийцы с 6 очками финишировали на второй строчке в группе C.

Турнир завершится 11 июля.

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