Покинувший УНИКС Прифтис возглавил греческий "Панатинаикос"

ТАСС, 26 июня. Димитрис Прифтис стал главным тренером греческого баскетбольного клуба "Панатинаикос". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан на три года.

С 2017 года он возглавлял казанский УНИКС, вместе с которым в прошедшем сезоне дошел до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ. До этого он работал в ряде греческих клубов ассистентом, включая "Панатинаикос", а также в сборной Греции. Помимо УНИКСа он возглавлял греческие "Кавалу", "Калитею", "Колоссос" и "Арис".

"Панатинаикос" является шестикратным победителем Евролиги, 39-кратным чемпионом Греции и 20-кратным обладателем кубка страны.