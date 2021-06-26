СМИ: "Краснодар" проявляет интерес к футболисту "Вальядолида" Маркосу Андре

ТАСС, 26 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении нападающего испанского "Вальядолида" Маркоса Андре в летнее трансферное окно. Об этом сообщает газета Diario de Valladolid.

По информации издания, российский клуб намерен предложить бразильскому игроку зарплату больше, чем он получает в Испании. Также к Андре проявляют интерес испанские "Валенсия" и "Осасуна".

По данным портала Transfermarkt, контракт футболиста с "Вальядолидом" действует до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость составляет €3,5 млн.

Андре 24 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 23 матчах в чемпионате Испании, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. "Краснодар" в сезоне-2020/21 занял 10-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах, и не смог выйти в еврокубки.