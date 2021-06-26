Французский велогонщик Алафилипп стал победителем первого этапа "Тур де Франс"

Он преодолел дистанцию 197,8 км за 4 часа 39 минут 5 секунд. Вторым финишировал австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb. Третье место занял словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Российские велогонщики не принимают участие в гонке.

Во время первого этапа произошел массовый завал в пелотоне по вине болельщика. Велогонщики ехали большой группой и не заметили зрителя, пересекшего ограничительную черту и пытавшегося показать свой плакат на камеру. Ближе к финишу случился еще один крупный завал с участием четырехкратного победителя "Тур де Франс" британца Криса Фрума.

Второй этап протяженностью 183,5 км пройдет 27 июня.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар.