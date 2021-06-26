Легкоатлетка Маркарян рассказала о сложностях, с которыми столкнулась на чемпионате России

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Вера Маркарян, ставшая в субботу в четвертый раз чемпионкой России по легкой атлетике в метании копья, рассказала, что выступать на соревнованиях ей было тяжело из-за жары, которая установилась в Чебоксарах, и ветра.

"Честно говоря, тяжело выступалось. Погода нас немножко подвела, и ветер крутил, не давал улететь копью. Но выдержала", - сказала она в беседе с ТАСС.

В субботу Маркарян метнула копье на 58,34 метра. "Это не лучший мой результат в сезоне, было 61,20", - добавила собеседница.

Она также отметила, что проводит сезон без травм и планирует выступить на командных соревнованиях в Брянске.

Вера Маркарян (Ребрик), выступающая за Крым и Москву, ранее трижды становилась чемпионкой России - в 2015, 2016, 2020 годах. Спортсменка является чемпионкой Европы 2012 года в составе сборной Украины, трехкратной чемпионкой Украины. Вопрос о ее переходе в команду России был решен в начале августа 2015 года.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.