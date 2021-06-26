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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка России легкоатлетка Коробкина заявила, что полностью восстановилась после ковида

Спортсменка переболела коронавирусом зимой
Елена Коробкина Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Елена Коробкина
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Чемпионка России 2021 года в беге на 1 500 метров Елена Коробкина полностью восстановилась после перенесенного зимой коронавируса. Об этом Коробкина сообщила журналистам.

30-летняя Коробкина, имеющая в активе золото зимнего первенства Европы - 2015, на чемпионате России в Чебоксарах победила с результатом 4 минуты 4,54 секунды и едва не выполнила квалификационный олимпийский норматив (4.04,20).

"Я изначально планировала начать бег в таком высоком темпе, чтобы выполнить норматив. Но, к сожалению, немножко не хватило, наверно, слишком быстро начали, именно это меня и подрубило в концовке. Но в целом довольна", - рассказала Коробкина.

Зимой спортсменка переболела коронавирусом. "Но сейчас, в принципе, ничего такого я уже не ощущаю. Подготовка к сезону отличалась значительно, в отличие от прошлого, поэтому не знаю, что из этого выйдет. После этого чемпионата теперь буду выступать только в пробегах, на стадионах я больше не стартую", - добавила спортсменка.

Коробкина пока не имеет нейтрального статуса, дающего право выступать на международных турнирах.

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