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Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России доволен тем, что дал практику ряду регбисток на чемпионате Европы

Россиянки в субботу стали чемпионками Европы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Несколько спортсменок, не проходивших в основной состав сборной России по регби-7, сумели проявить себя на втором этапе чемпионата Европы. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Андрей Кузин.

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Россиянки в субботу стали чемпионками Европы по итогам второго этапа, проходившего на территории столичного спорткомплекса "Лужники".

"Доволен тем, что дал практику девочкам, которые проходили все тренировочные сборы, но у них не было возможности себя реализовать в играх. Все старались, молодцы, результата добились, поэтому я рад", - сказал Кузин.

На этапе в Москве, как и на предыдущем в Лиссабоне, сборная России обыграла всех соперников, среди которых команды Германии (38:0), Португалии (24:14), Уэльса (52:0), Бельгии (36:0), Польши (33:5) и Шотландии (22:5).

Сборная России ранее впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "На чемпионате Европы выступал экспериментальный состав, к нему добавятся четыре человека, которые сейчас восстанавливаются. Мы предварительно едем туда [в Японию] на сборы - у нас будут трехнедельная подготовка и сама Олимпиада. Из 16 человек мы на сборах выберем 12, которые будут представлять Россию на турнире", - отметил он.

Олимпийский турнир по регби пройдет с 26 по 31 июля.

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