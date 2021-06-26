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Евро-2020

Бэйл: валлийцы допустили много ошибок во втором тайме матча с датчанами на Евро

Сборная Дании разгромила команду Уэльса в игре 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Гарет Бэйл EPA-EFE/KOEN VAN WEEL
Описание
Гарет Бэйл
© EPA-EFE/KOEN VAN WEEL

ТАСС, 26 июня. Футболисты сборной Уэльса провели хороший первый тайм матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Дании, но допустили большое количество ошибок во втором, что не позволило добиться положительного результата. Такое мнение высказал капитан команды Уэльса Гарет Бэйл, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В 1/8 финала датчане одержали победу над валлийцами со счетом 4:0.

"Результат матча очень сильно разочаровывает, - сказал Бэйл. - Все ребята расстроены. Мы провели хороший первый тайм, но допустили большое количество ошибок во втором, что не позволило перевернуть ход встречи и добиться положительного результата. Мы приложили все усилия и не собирались сдаваться до самого конца".

Сборная Уэльса второй раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей.

Турнир завершится 11 июля.

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