Футболист сборной Дании Дольберг заявил, что ему было приятно вновь сыграть в Амстердаме

Сборная Дании одержала победу со счетом 4:0 над командой Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы. Дольберг оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

ТАСС, 26 июня. Полузащитник сборной Дании Каспер Дольберг заявил, что ему было приятно вернуться в Амстердам и сыграть на стадионе "Йохан Кройф Арена". Комментарий игрока после матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Уэльса приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Это совершенное безумие. Не могу передать ощущения после такой уверенной победы, - сказал Дольберг. - Я рад снова вернуться в Амстердам и сыграть здесь в такой потрясающей обстановке".

Дольберг выступал за амстердамский "Аякс" с 2016 по 2019 год. В составе нидерландской команды полузащитник провел 119 матчей, забил 45 голов и отдал 16 голевых передач.

В четвертьфинале датчане сыграют с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.

Турнир завершится 11 июля.