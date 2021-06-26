Хьюлманд: сборная Дании не показала идеальной игры в матче 1/8 финала Евро

ТАСС, 26 июня. Футболисты сборной Дании не позволяли команде Уэльса создавать опасные моменты в матче 1/8 финала чемпионата Европы, но не показали идеальной игры. Такое мнение высказал главный тренер датчан Каспер Хьюлманд, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В субботу датчане одержали победу со счетом 4:0.

"Я восхищаюсь футболистами сборной Дании, - сказал Хьюлманд. - Во время игры не все было идеально, но мы успевали перестраиваться и не позволяли валлийцам создавать опасные моменты. Я очень рад, что нам удалось выйти в четвертьфинал. Надеюсь, что мы продолжим показывать качественный футбол".

В четвертьфинале датчане сыграют с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.

Турнир завершится 11 июля.