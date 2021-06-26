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Евро-2020

Тренер валлийцев Пейдж считает, что второй гол датчан изменил ход матча 1/8 финала Евро

Сборная Дании разгромила команду Уэльса со счетом 4:0 и вышла в 1/4 финала турнира

ТАСС, 26 июня. Второй гол датчан, забитый в начале второго тайма, изменил ход игры матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с командой Уэльса. Такое мнение высказал главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Датчане одержали победу со счетом 4:0 над командой Уэльса и стали первыми четвертьфиналистами турнира.

"Мы все разочарованы и расстроены. Не хотелось бы, чтобы болельщики видели такой результат, - сказал Пейдж. - Ребята великолепно провели этот турнир. Второй гол изменил ход матча, ведь датчане сумели увеличить преимущество в начале второго тайма".

Сборная Уэльса второй раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей.

Турнир завершится 11 июля.

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