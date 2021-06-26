Чичерова заявила, что расстроена отсутствием нейтрального статуса у Моргунова

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова очень расстроена тем, что прыгун с шестом Тимур Моргунов не получил нейтральный статус, что фактически ставит крест на его выступлении на Олимпиаде в Токио. Об этом Чичерова сообщила журналистам.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Чичерова объявила о завершении карьеры

26 июня еще 61 российский спортсмен получил нейтральный статус, включая Сергея Шубенкова, Илью Шкуренева и Полину Миллер. В списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Тимура Моргунова.

"Я хочу поздравить всех, кому дали нейтральный статус. Прекрасная новость, что их дали Сереже Шубенкову и Илье Шкуреневу. Груз упал, нельзя держать людей в таком напряжении. Желаю, чтобы все у них сложилось", - призналась олимпийская чемпионка.

Чичерова сказала, что в то же время расстроена тем, что не дали статус Тимуру Моргунову. "Очень жалко", - заметила олимпийская чемпионка.

По решению международной федерации, на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Состав команды будет определен 28 июня.