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Евро-2020

Сборная Италии в дополнительное время обыграла австрийцев и вышла в четвертьфинал Евро

Встреча завершилась со счетом 2:1
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Описание
Федерико Кьеза (Италия) и Даниэль Бахман (Австрия)
© EPA-EFE/Laurence Griffiths
© EPA-EFE/Justin Tallis
© EPA-EFE/Andy Rain
© EPA-EFE/Andy Rain
© EPA-EFE/Laurence Griffiths
© EPA-EFE/Laurence Griffiths
© EPA-EFE/Andy Rain
© EPA-EFE/Carl Recine

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Италии в дополнительное время обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В составе победителей мячи забили вышедшие на замену Федерико Кьеза (95) и Матео Пессина (105). У австрийцев отличился Саша Калайджич (114). Сборная Италии пропустила первый гол на турнире, на групповом этапе команда одержала три сухие победы.

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Австрийцы впервые играли в плей-офф чемпионата Европы. Они в третий раз участвовали в турнире. Сборная Италии становилась чемпионом Европы в 1968 году. Итальянские футболисты дважды завоевывали серебряные медали турнира (2000, 2012) и один раз бронзовые (1988).

Вместимость "Уэмбли" составляет 90 000 зрителей. На матчах из-за пандемии могут присутствовать 22 500 человек (25%). В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии. Встреча 1/4 финала пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

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