Хорватский футболист Перишич заразился коронавирусом перед матчем 1/8 финала Евро

ТАСС, 27 июня. Футболист сборной Хорватии Иван Перишич заразился коронавирусом в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Медицинская служба сборной изолировала футболиста и сразу же проинформировала эпидемиологическую службу. Перишич проведет 10 дней в режиме самоизоляции и не будет участвовать в матчах, тренировках и собраниях команды.

Отмечается, что у остальных членов сборной Хорватии тест дал отрицательный результат. Команда в воскресенье отправится на матч 1/8 финала чемпионата Европы против испанцев, игра пройдет в Копенгагене 28 июня, начало - 19:00 мск.

Ранее на турнире случаи заражения были зафиксированы в сборных Швеции, Словакии, Шотландии и Португалии.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.