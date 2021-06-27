"Финикс" одержал третью победу над "Клипперс" в полуфинальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 27 июня. "Финикс" в гостях со счетом 84:80 победил "Лос-Анджелес Клипперс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Финикса" Девин Букер, набравший 25 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник центровой Деандре Эйтон (19 очков + 22 подбора), форвард "Клипперс" Пол Джордж (23 очка + 16 подборов) и центровой "Клипперс" Ивица Зубац (13 очков + 14 подборов). Эйтон также впервые в карьере сделал четыре блока-шота.

"Клипперс" набрали 36 очков после первой половины матча, что стало худшим показателем в плей-офф в истории франшизы.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Финикса". Пятый матч пройдет 29 июня в Финиксе.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.

В другом полуфинале встречаются "Атланта" и "Милуоки". Счет в серии 1-1. Третий матч пройдет 28 июня в Атланте.