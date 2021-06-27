Павлюченкова сохранила 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 27 июня. Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 19-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в воскресенье в преддверии старта Уимблдона.
Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля. Призовой фонд соревнований составит более €40 млн.
В топ-10 произошло одно изменение - Петра Квитова из Чехии выбила из первой десятки соотечественницу Каролину Плишкову.
Рейтинг возглавляет австралийка Эшли Барти. Второе и третье места сохранили японка Наоми Осака и румынка Симона Халеп соответственно.
Рейтинг WTA от 27 июня:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 875 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 346;
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 330;
4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 835;
6 (6). София Кенин (США) - 5 640;
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 321;
8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 931;
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 4 465;
10 (12). Петра Квитова (Чехия) - 4 215...
19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 300...
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 100...
35 (34). Дарья Касаткина (Россия) - 2 030;
36 (35). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940...
40 (38). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 693...
65 (63). Людмила Самсонова (Россия) - 1 231...
80 (80). Анастасия Потапова (Россия) - 1 041...
89 (90). Анна Блинкова (Россия) - 945;
90 (88). Варвара Грачева (Россия) - 936...
96 (97). Вера Звонарева (Россия) - 852.