Большинство участников отмененного марафона "Европа-Азия" выступят в забеге в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Двести человек из 1,5 тыс. спортсменов, которые собирались участвовать в легкоатлетическом международном марафоне "Европа-Азия" в этом году, побегут по альтернативному маршруту в августе. Остальные бегуны примут участие в марафоне в следующем году, сообщил ТАСС организатор мероприятия Андрей Уткин.

Решение о переносе марафона на 2022 год из-за ухудшения эпидситуации в Свердловской области было принято 23 июня. Организаторы мероприятия предложили бегунам принять участие в марафоне 2022 года или выступить в августе в беге по пересеченной местности в окрестностях Дегтярска.

"Мы обзванивали 1 500 человек, ранее зарегистрировавшихся. Из них 200 человек согласились принять участие в трейле, остальные выступят в марафоне в 2022 году", - сказал Уткин, отметив, что участники отнеслись к ситуации с пониманием.

В прошлом году забег также не состоялся из-за пандемии.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" с 2014 года проходит в Екатеринбурге. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города, марафонцы также бегут до стелы "Европа-Азия".