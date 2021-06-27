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Летние олимпийские виды спорта

Привалова: чемпионат России - 2021 стал шагом к возрождению отечественной легкой атлетики

В рамках первенства страны, которое завершилось в Чебоксарах 27 июня, было разыграно 42 комплекта наград

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Чемпионат России, который 27 июня завершился в Чебоксарах, стал одним из шагов на пути возрождения отечественной легкой атлетики. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

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Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Чебоксарах с 23 по 27 июня, в рамках турнира было разыграно 42 комплекта наград. В последний день соревнований состоялось заседание тренерского совета, который рекомендовал рабочей группе ВФЛА список из десяти спортсменов - кандидатов на участие в Олимпийских играх.

"Чемпионат России прошел на высоком организационном уровне, несмотря на жаркую погоду, спортсменам были сделаны максимально комфортные условия для выступления. На соревнованиях был показан ряд высоких результатов, у нас появляется поросль молодых юниоров, которые очень перспективны и поедут выступать на юниорское европейское первенство в Таллин в количестве 23-25 человек", - сказала Привалова.

"Радует, что у нас есть резерв на Олимпиаду-2024. Мы много говорим сейчас про десятку легкоатлетов, которая поедет в Токио, но нам также нужно смотреть в будущее. Поэтому я считаю, что этот чемпионат России стал одним из шагов на пути к возрождению. Нельзя жить только сегодняшним днем", - добавила глава ВФЛА.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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