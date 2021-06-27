Серена Уильямс не выступит на Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 27 июня. Четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс не сыграет на Играх в Токио. Комментарий спортсменки приводит телеканал NBC Sports.

"Есть много причин, по которым я приняла такое решение относительно Олимпиады. Не хочу вдаваться в подробности. Может быть, в другой раз", - сказала Уильямс.

Ранее о решении пропустить Олимпиаду объявили испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и представитель Канады Денис Шаповалов.

Уильямс 39 лет, она занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Американка трижды выигрывала Олимпийские игры в парном разряде (в 2000, 2008 и 2012 годах) и один раз в одиночном разряде (2012).

Уильямс становилась победительницей турниров Большого шлема 23 раза в одиночном разряде и 14 раз в парном. По числу побед на турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде американка занимает второе место, уступая австралийке Маргарет Корт (24). В общей сложности Уильямс 73 раза становилась победительницей турниров под эгидой WTA.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.