Определен состав сборной России по баскетболу на матчи олимпийской квалификации

ТАСС, 27 июня. Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу объявил состав команды на матчи отборочного этапа Олимпийских игр в Токио. Игры квалификации пройдут в хорватском Сплите.

В список вошли 12 игроков: защитники - Евгений Бабурин, Иван Стребков, Артем Комолов (все - "Нижний Новгород"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), Антон Карданахишвили, Иван Ухов (оба - ЦСКА), Михаил Кулагин ("Енисей"); форварды - Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба - "Нижний Новгород"); центровые - Владимир Ивлев ("Парма"), Тимофей Мозгов ("Химки").

Турнир в Сплите станет одним из четырех олимпийских квалификационных турниров и пройдет с 29 июня по 4 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Германии и Мексики.