Госенс: сборная Германии намерена дойти до финала чемпионата Европы по футболу

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии поставили себе цель дойти до финала чемпионата Европы по футболу. Об этом рассказал немецкий полузащитник Робин Госенс, комментарий которого в воскресенье приводит агентство DPA.

"Финал - это наша цель", - сообщил Госенс. По его словам, сборная Германии сделает все, чтобы повторить достижение 1996 года, когда немцы на стадионе "Уэмбли" в Лондоне стали чемпионами Европы.

Госенс добавил, что его команда в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против сборной Англии должна сыграть не менее мощно, чем в игре группового этапа с командой Португалии (4:2).

По итогам трех туров группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Германии набрала 4 очка и заняла второе место в группе F. В 1/8 финала немцы сыграют 29 июня в Лондоне с командой Англии.

Чемпионат Европы проходит завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.